جينيراسيون يغيب.. الزمالك ينتظر قرار الكاف لحسم تأهله

المواطن - مروة نبيل

غاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي عن الحضور إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية، لمواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المفترض أن تُقام مباراة الزمالك ضد جينيراسيون اليوم، بناء على قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وحضر لاعبو الأبيض والحكام فقط إلى ملعب برج العرب.

وانتظر الحكم وطاقمه المساعد ولاعبو الزمالك لمدة 15 دقيقة فقط داخل الملعب، قبل أن يطلق صافرته معلنًا انتهاء المهلة القانونية لتواجد الفريق السنغالي قبل إعلان غيابه.

وكانت إدارة نادي جينيراسيون قد رفضت تأجيل مباراته ضد الزمالك لمدة 24 ساعة ونقلها من بتروسبورت إلى برج العرب، على الرغم من إرسال الكاف لخطابات رسمية بنص القرار.

وتوجه الفريق السنغالي إلى ملعب بتروسبورت بالأمس، لكنه فشل في الدخول لعدم وجود خطاب رسمي يفيد بإقامة المباراة، ورفضت إدارة جينيراسيون التوجه إلى برج العرب، وحررت محضرًا رسميًّا، ليصبح القرار في يد الكاف.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قراره الرسمي بشأن الفريق المتأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال من بين الزمالك وجينيراسيون.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي جينيراسيون السنغالي قد فاز على الزمالك في مباراة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف.