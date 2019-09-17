جيوفينكو يُسجل الهدف الثالث في شباك #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم نادي الهلال، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، في تسجيل الهدف الثالث في شباك الاتحاد عند الدقيقة 79 من أحداث الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 3/ 1 لصالح الزعيم، ويقترب من التأهل إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية.

وكان نجم العميد، زياد الصحفي، قد نجح في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد الاتحاد بعد مرور 10 دقائق على انطلاق اللقاء، وتمكن البيروفي أندريه كاريلو من تسجيل التعادل في الدقيقة 43.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المواجهة الآسيوية، نجح النجم سالم الدوسري في تسجيل هدف الهلال الثاني في شباك الاتحاد بكرة رأسية مميزة.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد الآن على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.