حادثة مفجعة ..وفاة طفلة اختناقًا داخل سيارة في جازان

المواطن- خاص - جازان

في حادث مؤلم، لقيت طفلة مصرعها اختناقًا إثر نسيانها لعدة ساعات داخل سيارة صباح اليوم، في مدينة جازان.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” فإن الطفلة البالغة من العمر 5 أعوام اصطحبها عمها إلى إحدى مدارس الروضة في مدينة جازان صباح اليوم الأربعاء، وعند توقف السيارة أمام مدرسة الروضة لم تغادر الطفلة وغلبها النوم بالمقاعد الخلفية، وفجأة غادر عمها موقع المدرسة للذهاب إلى مقر عمله دون أن ينتبه لوجودها.

وأوضحت مصادر “المواطن”، أنه عند مغادرة عم الطفلة مقر عمله قبل ظهر اليوم للعودة لأخذها من مدرسة الروضة تفاجأ بوجودها في حالة إغماء داخل السيارة، و تبين لاحقًا أنها في حالة وفاة بعد الكشف عليها من قبل أطباء الطوارئ.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا مع والد الطفلة وعمها ومع إدارة مدرسة الروضة لمعرفة ملابسات الحادثة، ومن المرجح أن يتم الصلاة على الفقيدة بعد صلاة عشاء اليوم في جامع الأميرة صيتة بمدينة جازان.

وأشارت المصادر إلى أن والد ووالدة الطفلة يسكنان في مدينة جازان ويعملان معلمان بمدارس المحافظات الجبيلة شرق منطقة جازان، ويضطر والد الطفلة خلال أيام الدوام الرسمي وقبل الذهاب لمقر عمله إلى توصيل طفلته لمنزل شقيقه بمدينة جازان قبل الفجر لبعد مقر عمله ومن أجل قيام شقيقه بإيصال طفلته لمدرسة الروضة والعودة بها وذلك لقرب مقر عمل شقيقه من مدرسة الروضة.

وتواصلت “المواطن” مع المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان والمتحدث الرسمي لتعليم جازان، وما زالت في انتظار الرد من قبلهم من أجل إيضاح تفاصيل الحادثة.