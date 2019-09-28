حادث انقلاب يخلف قتيلين على طريق عذفا بالجوف

حادث انقلاب يخلف قتيلين على طريق عذفا بالجوف

2019/09/28
الساعة 6:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الجوف

توفي شخصان- رحمهما الله- نتيجة حادث انقلاب وقع، صباح اليوم، على الطريق المؤدي لمركز عذفا التابع لمنطقة الجوف.

وتشير تفاصيل البلاغ الذي ورد لغرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة في تمام الساعة 05:55 إلى وقوع حادث انقلاب، ونتج عنه إصابتان.

وأوضح الهلال الأحمر أنه بالوصول للموقع تبين أن الحالتين وفاة لشخصين، وتم نقلهما بعد استكمال الإجراءات النظامية لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا.

وتهيب هيئة الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين بالالتزام بالسرعة المحددة، وخصوصًا على الطرق الخارجية.


هل قرأت هذا ؟
  • إصابات في انقلاب مركبة على الطريق الدولي بالجوف
    •
  • الألعاب النارية تضيء سماء الجوف
    •
  • توجيه بفتح طريق الملك عبدالله البديل المؤدي لجامعة الجوف 
    •
  • صور.. أوبريت الثوب الجديد يشعل احتفال أهالي الجوف
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم