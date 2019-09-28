حادث انقلاب يخلف قتيلين على طريق عذفا بالجوف

المواطن - الجوف

توفي شخصان- رحمهما الله- نتيجة حادث انقلاب وقع، صباح اليوم، على الطريق المؤدي لمركز عذفا التابع لمنطقة الجوف.

وتشير تفاصيل البلاغ الذي ورد لغرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة في تمام الساعة 05:55 إلى وقوع حادث انقلاب، ونتج عنه إصابتان.

وأوضح الهلال الأحمر أنه بالوصول للموقع تبين أن الحالتين وفاة لشخصين، وتم نقلهما بعد استكمال الإجراءات النظامية لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا.

وتهيب هيئة الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين بالالتزام بالسرعة المحددة، وخصوصًا على الطرق الخارجية.