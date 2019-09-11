حادث جديد على طريق مكة – جدة السريع

حادث جديد على طريق مكة – جدة السريع

2019/09/11
الساعة 12:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) وقوع حادث جديد اليوم الأربعاء على طريق مكة – جدة السريع، بعد انقلاب مركبة.

وأوضح 911، أن مركبة انحرفت عن المسار وانقلبت على الطريق بعد جسر الشميسي باتجاه جدة؛ ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية.

وباشرت الجهات المختصة الحادث، وجارٍ العمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.

وقبل قليل، وقع حادث اصطدام بين 4 مركبات على طريق مكة – جدة، بعد محطة بوابة جدة.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الحادث نتج عنه حدوث إعاقة في الحركة المرورية ووقوع عدد من الإصابات.


هل قرأت هذا ؟
  • اصطدام 4 مركبات على طريق مكة – جدة
    •
  • أمن الطرق يتدخل بعد تعطل مركبة على طريق مكة – جدة
    •
  • اصطدام مركبة في عمود يوقع إصابات على الدائري الرابع
    •
  • إعاقة مرورية على طريق مكة – جدة بسبب حادث
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم