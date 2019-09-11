حادث جديد على طريق مكة – جدة السريع

المواطن - مكة المكرمة

أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) وقوع حادث جديد اليوم الأربعاء على طريق مكة – جدة السريع، بعد انقلاب مركبة.

وأوضح 911، أن مركبة انحرفت عن المسار وانقلبت على الطريق بعد جسر الشميسي باتجاه جدة؛ ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية.

وباشرت الجهات المختصة الحادث، وجارٍ العمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.

وقبل قليل، وقع حادث اصطدام بين 4 مركبات على طريق مكة – جدة، بعد محطة بوابة جدة.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الحادث نتج عنه حدوث إعاقة في الحركة المرورية ووقوع عدد من الإصابات.