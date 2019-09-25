حارس العين: أتمنى رؤية #الهلال في مونديال الأندية

حارس العين: أتمنى رؤية #الهلال في مونديال الأندية

2019/09/25
الساعة 8:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعرب الإماراتي خالد عيسى، حارس مرمى نادي العين الإماراتي، عن تمنياته برؤية نادي الهلال مشاركًا في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2019 والتي تُقام في قطر.

وقال خالد عيسى في تصريحات إعلامية: أتمنى أن يتحقق الإنجاز العربي مرة أخرى، ونرى فريقًا يحصل على الميدالية الفضية، كما أتطلع إلى رؤية الهلال مشاركًا في كأس العالم للأندية هذا العام.

ولم يسبق لنادي الهلال التأهل إلى مونديال الأندية، حيث يُعد النصر هو النادي السعودي الوحيد والذي تأهل إلى كأس العالم للأندية في عام 2000 في البرازيل.

ويطمح نادي الهلال للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في قطر في العام الحالي، وذلك سيكون عن طريق الفوز بدوري أبطال آسيا 2019 والذي يحقق حلم العالمية لأزرق العاصمة.

وقال الناقد الرياضي علي كميخ: إذا لم يذهب الهلال للعالمية فهو لم يحقق طموحات جماهيره التي أصبحت صعبة وقوية.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة الدوري السعودي برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن نادي الفيصلي صاحب المركز الثاني.


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