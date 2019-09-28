حارس برشلونة يتحول إلى صانع ألعاب في مباراة خيتافي

المواطن - محمد سمعه

قدم الحارس الألماني مارك تير شتيجن، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، أداءً مميزًا في مباراة برشلونة وخيتافي، التي أُقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وتحوّل الحارس تير شتيجن إلى صانع ألعاب في مباراة برشلونة وخيتافي، حيث قدم تمريرة سحرية في الشوط الأول للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سجل منها الهدف الأول لـ برشلونة في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة خيتافي.

يذكر أن الحارس تير شتيجن قدم أول تمريرة مباشرة كحارس لـ برشلونة لتصنع هدفًا في مباراة للبارشا في الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف اللاعب جونيور فيريو الهدف الثاني لنادي برشلونة في مباراة خيتافي عند حلول الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 13 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا خلف نادي ريال مدريد المتصدر، وذلك قبل مواجهة الريال لجاره أتلتيكو مدريد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل مباراة خيتافي، كان إرنستو فالفيردي، المدير الفني لـ برشلونة، تعرض لانتقادات عديدة بعد تعادل البارشا مع أوساسونا، بالإضافة إلى الخسارة من نادي غرناطة في الليجا بثنائية دون رد.

وسيواجه نادي برشلونة فريق إنتر ميلان الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستُقام مباراة برشلونة وإنتر ميلان على ملعب الكامب نو معقل البارشا في إسبانيا.

وقبل مباراة برشلونة وخيتافي، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس الماضي تغريم برشلونة 300 يورو؛ بسبب شكوى أتلتيكو مدريد بتفاوض إدارة البارشا مع الفرنسي أنطوان جريزمان قبل المدة القانونية.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني وقع غرامة قدرها 300 يورو فقط على برشلونة، ورفضت لجنة المنافسة طلب القاضي بإغلاق ملعب “كامب نو”.

وتقدم أتلتيكو مدريد بشكوى ضد برشلونة يتهمه بالتفاوض مع جريزمان قبل موعد تخفيض الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو؛ ما يعني أحقيته في الحصول على 80 مليون يورو أخرى نظير انتقال لاعبه إلى البارشا.