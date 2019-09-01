حارس سان جيرمان يجتاز الفحص الطبي في ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير إخبارية، أن الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، اجتاز الفحص الطبي في ريال مدريد الإسباني، تمهيدًا للانضمام لنادي العاصمة الإسبانية قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال برنامج El Chringuito الإسباني أن الحارس الفرنسي أكمل الفحوصات الطبية بنجاح في الريال ووقع على عقد الانضمام للنادي بحضور مواطنه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

وسيكون تعاقد ريال مدريد مع الحارس ألفونس أريولا، كخيار ثانٍ مع وجود البلجيكي تيبو كورتوا كحارس أساسي للريال.

وقيل إن نادي ريال مدريد سيعقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، تقضي بانتقال ألفونس أريولا للريال مقابل انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لنادي باريس سان جيرمان.

وكان كيلور نافاس، بحث الرحيل عن صفوف ريال مدريد في صيف العام الجاري من أجل اللعب بصورة منتظمة.

ويذكر أن ألفونس أريولا فاز بلقب كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي في روسيا.