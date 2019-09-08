حافلات من الدمام لدعم الأخضر ضد اليمن

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انطلاق حافلات من مدينة الدمام لدعم ومؤازرة الأخضر في مباراته المقبلة ضد اليمن في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ومن المُقرر أن تنطلق حافلات دعم الأخضر للعوائل والشباب، من ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وسيكون التجمع في الثانية عصر يوم الثلاثاء المقبل، على أن يكون الانطلاق عند الساعة الثالثة، والعودة بعد المباراة مباشرة.

ويلعب الأخضر ضد اليمن على استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، يوم الثلاثاء المقبل، في أولى مباريات المنتخب الوطني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الأخضر قد واجه منتخب مالي الأول لكرة القدم وديًا، ضمن معسكره الإعدادي في الدمام، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.