حاولت جمع البيض فقتلها الديك!

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أكد طبيب يدعى روجر بيارد، مقتل سيدة مسنة في مزرعة جنوبي أستراليا بسبب ديك.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن الديك قتل العجوز أثناء جمعها البيض بمزرعتها بجنوب أستراليا.

وقال الطبيب روجر بيارد، أستاذ علم الأمراض بجامعة أديلايد، في سياق تقريره: إن المرأة البالغ عمرها 76 عامًا، توجهت إلى حظيرة دواجن بمزرعتها الريفية، عندما قام ديك شرس بمهاجمتها ونقرها في أسفل ساقها، مما تسبب بإصابتها بنزيف بأوردتها المتمددة، ومن ثم سقطت أرضًا.

وأضاف بيارد، أنه من المهم إدراك خطورة تمدد الأوردة أو ما يعرف بدوالي الساقين وقال: “إن هذا الحادث يدفعنا إلى إدراك مدى الخطورة التي تعرضت لها المرأة المسنة، بسبب إصابتها بدوالي الساقين”.