حدراف: ميسي لاعبي المفضل

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، المغربي زكريا حدراف أن مهاجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي هو لاعبه المفضل.

وأشار حدراف خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، إلى أنه يحرص على مشاهدة تمريرات الأرجنتيني ميسي، ومراوغاته ويحاول تقليده في طريقة اللعب.

وأوضح نجم نادي ضمك أنه يُريد الحصول على قميص نجم نادي الاتحاد، مواطنه كريم الأحمدي، مضيفًا: “يعجبني أخلاقه وهو مغربي ولاعب كبير”.

وشدد النجم المغربي حدراف خلال تصريحاته التلفزيونية، على أنه لا يمانع اللعب أمام أي ناد، باستثناء فريقه الأم الدفاع الحسني الجديدي.