حرس الحدود بالشرقية يساعد قاربًا كويتيًا تعطل في عرض البحر

حرس الحدود بالشرقية يساعد قاربًا كويتيًا تعطل في عرض البحر

2019/09/12
الساعة 11:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الشرقية

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الجبيل بالمنطقة الشرقية اليوم الخميس، من مساعدة شخصين تعطل بهما قاربهما بعرض البحر في المياه السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني بأنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الجبيل، والمتضمن تلقيهم اتصالًا على هاتف الطوارئ (٩٩٤) يفيد بتعطل قارب كويتي بعرض البحر، وأضاف:” تم على الفور توجيه دورية من القطاع، وعند وصولها إلى موقع البلاغ، عثرت على القارب متعطلًا، وعلى متنه شخصان أحدهما يحمل الجنسية الكويتية ومرافقه يحمل الجنسية الهندية، وهما بحالة صحية جيدة”.

وأكد المتحدث الرسمي بأنه تم التأكد من سلامة الراكبين، وتقديم المساعدة لهما وإصلاح العطل، ومرافقتهما حتى غادرا لوجهتهما المقصودة.

 


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