حساب أبطال آسيا يتساءل: هل يفعلها #الهلال ؟

المواطن - مروة نبيل

أشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتيفو جماهير الهلال في مباراة الاتحاد اليوم.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأعدت جماهير الزعيم تيفو مميزًا للغاية في مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، يحمل كلمة “DO IT” أي افعلوها، في إشارة إلى رغبتهم بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”، صورة لتيفو جماهير الهلال في مباراته ضد الاتحاد اليوم، وتساءل: “هل يفعلها الهلال ؟”.

كما نشر حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، صورًا لتيفو الجماهير في مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، وعلق قائلًا: “بتفاعلكم المدرج أجمل.. تيفو الهلال على كامل مدرجات الملعب”.

يُذكر أن مباراة الهلال ضد الاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.