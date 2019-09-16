حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

بدأ حساب المواطن باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 22 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: (هنا).



ويمكن تقديم الاعتراض من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى البوابة عبر الرابط السابق.

2- الدخول على الصفحة الرئيسية ثم حالة الدفعات وتقديم الشكوى

3- الضغط على تقديم شكوى على الدفعة الحالية.

وأضاف حساب المواطن أنه قد تظهر دفعة ناقصة أو صفر لعدة أسباب وهي:

– تجاوز الحد المانع

– أو عدم الإفصاح عن الدخل أو مصدر الدخل الصحيح

– أو عدم أهلية التابع

أما في حال ظهرت دفعة لم تستلم فهذا يعني أهمية إرفاق كشف حساب قبل تقديم الشكوى.

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الـ22 في حسابات المستفيدين يوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

