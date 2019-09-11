حساب المواطن يرد على استفسار مهم بعد إيداع الدعم

رد حساب المواطن على استفسار مستفيد حصل على 800 ريال من الدعم خلال الدفعة الأخيرة التي تم صرفها يوم أمس الثلاثاء، على الرغم أن عدد التابعين لديه 5 أشخاص.
وقال حساب المواطن إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديري على الرابط هنا
وبلغت الدفعة الـ22 من حساب المواطن 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.
وشملت الدفعة 83% من الأسر والأفراد المؤهلين كما تضمنت أكثر من 10 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وكان حساب المواطن بدأ منذ الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر سبتمبر ، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.
من جهة أخرى، بدأت عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.