حساب المواطن يرد على استفسار هام بشأن نتائج الأهلية

حساب المواطن يرد على استفسار هام بشأن نتائج الأهلية

2019/09/22
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

رد حساب المواطن، مساء اليوم الأحد، على استفسار هام بشأن نتائج الأهلية في البرنامج.

وتفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن موعد الإعلان عن صدور نتائج الأهلية، موضحًا أنه يتم الإعلان عنها شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج وبالإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).

وفي سياق ذي صلة قال حساب المواطن: إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.


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