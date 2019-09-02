حساب المواطن يرد على وافدة تريد الحصول على الدعم

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع وافدة تريد التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم.

وقال حساب المواطن: إنه لا يمكن لغير السعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي، حيث من شروط الأهلية أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقة التنقل.

وفي سياق متصل، لفت حساب المواطن إلى أن نتائج الأهلية للدورة الثانية والعشرين لشهر سبتمبر صدرت بتاريخ 25/ 8/ 2019، ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الدخول لحسابك ثم الانتقال إلى قسم دراسة الأهلية.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.