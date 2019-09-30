حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ23

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 23 (شهر أكتوبر 2019).

وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: (هنا)

التسجيل مستمر

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ23 بمشيئة الله.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.