حساب المواطن يوضح المقصود بعائلة فاقد الأهلية وإجراءات الحصول على الدعم

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن المقصود بعائلة فاقد الأهلية، والإجراءات اللازمة للحصول على الدعم ضمن المستفيدين من البرنامج.

وقال حساب المواطن: إن المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة مَن به جنون أو قصور عقلي، ولا بد من إرفاق المستندات المطلوبة (صك شرعي بعدم الأهلية يتم استخراجه من المحكمة أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية).

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الجديدة، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.