حساب المواطن : 12.5 مليون مستفيد حصلوا على 2.6 مليار ريال

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ22 من الدعم والتي تم البدء في إيداعها اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وبلغت الدفعة الـ22 من حساب المواطن ، 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

وشملت الدفعة 83% من الأسر والأفراد المؤهلين كما تضمنت أكثر من 10 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وكان حساب المواطن بدأ منذ الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر سبتمبر ، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.

من جهة أخرى بدأت عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.