حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل قليل، عن تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري.

وأكد المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، أن مجلس الإدارة قرر تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول بعد الاجتماع الذي تم مساء يوم أمس الأربعاء، وتم تكليفه بتشكيل الجهاز الفني المعاون وعرضه على الاتحاد.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، قد قرر إقالة أجيري بعد خروج منتخب الفراعنة من منافسات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أُقيمت في مصر.

وحقق حسام البدري العديد من البطولات المحلية والقارية مع النادي الأهلي، ومنها لقب الدوري المصري أكثر من مرة، بطولة دوري أبطال إفريقيا، كأس مصر، كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية.

يُذكر أن مدرب نادي المصري البورسعيدي، إيهاب جلال، كان قريبًا من تولي منصب المدير الفني للفراعنة، ولكن خلافات بينه وبين مجلس إدارة الاتحاد، دفعهم لإعادة التفكير في حسام البدري مجددًا.