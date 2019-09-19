حسن معاذ: تعادل #الشباب خسارة لنا

المواطن - محمد سمعه

أبدى اللاعب حسن معاذ لاعب نادي الشباب حزنه الشديد، وذلك بعد تعادل الليث اليوم مع نادي ضمك في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف لكل فريق.

وقال حسن معاذ بعد المباراة: التعادل مع ضمك نعتبره خسارة، ولم نستغل الفرص التي جاءت لنا في اللقاء.

ارتضى نادي الشباب بالتعادل السلبي مع فريق ضمك اليوم، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب جورجي فيليبي تقدم بالهدف الأول لنادي ضمك في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

ونجح الشباب في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عبر اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة حتى انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأُقيمت مباراة الشباب وضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.