حفلات الطرب تتواصل في عرس الوطن في جازان وبريدة والقطيف

حفلات الطرب تتواصل في عرس الوطن في جازان وبريدة والقطيف

2019/09/22
الساعة 11:39 صباحًا
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المواطن - جازان

تشهد جازان الليلة حفلاً غنائياً كبيراً بمناسبة اليوم الوطني يحييه فنان العرب محمد عبده وأنغام وتركي عبد الله، فيما يشدو كل من راشد الماجد وبلقيس في بريده، وفي القطيف يغني كل من وليد الشامي وشمه حمدان ومطرف المطرف وسط حضور جماهير كبير بمناسبة عرس الوطن.

وكانت ليالي الشمال ازدهت أمس بحفل غنائي بمناسبة اليوم الوطني أحياه كل من أصيل أبوبكر، أصالة نصري وعبد الله الرويشد وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري.

الحفل انطلق بصوت الفنان أصيل بلفقيه والذي شدا بحزمة من الأغنيات الوطنية والعاطفية منها يا وطنا دام عزك ويا بلادي واصلي وحلو صوته وأعاد للجمهور ذكريات تسعينيات القرن الماضي حينما بدأ يعبر في طريق الفن.

ثم صعدت على خشبة المسرح الفنانة أصالة نصري، وهنأت الجمهور، قائلة: كل عام وأنتم بخير، وكل سنة والسعودية بخير، ومن نجاح إلى نجاح أكبر.


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