حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع سارابيا

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بابلو سارابيا حقيقة مفاوضات ريال مدريد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم سارابيا في الميركاتو الصيفي الحالي إلى صفوف باريس سان جيرمان، بعقد لمدة 5 سنوات قادمًا من إشبيلية، وارتبط اسمه بالعودة لفريقه السابق ريال مدريد.

وقال سارابيا خلال تصريحات التي نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “لم أتلقّ أي مفاوضات من ريال مدريد هذا الصيف، قامت العديد من الأندية بالتفاوض معي، لكني فضلت الانتقال إلى باريس سان جيرمان”.

وعن مباراة سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قال: “الملكي هو المرشح المفضل لحصد اللقب، سيكون من الصعب للغاية الفوز عليه، لكنها ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي، أنا دائمًا أحب مواجهة الأفضل”.

وبدأ سارابيا صاحب الـ27 عامًا مسيرته الكروية في ناشئي ريال مدريد، وشارك مع الفريق الأول بالمرينغي للمرة الأولى تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.