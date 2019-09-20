حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العدالة ضد أبها

ويُدير مباراة العدالة ضد أبها اليوم، طاقم تحكيم سلوفيني مكونًا من؛ دامير سكومينا حكم ساحة، ويُساعده جور برابروتنيك وربيرت فوكان، والحكم الرابع السعودي فيصل البلوي، وحكم الفيديو الغامبي باكاري غاساما، ويُساعده السنغالي جبريل كامارا.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مباراة العدالة ضد أبها اليوم، ويدخل الفريقان المواجهة بهدف تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط للتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء ضد الوحدة

ويقود مباراة الفيحاء ضد الوحدة طاقم تحكيم هولندي مكونًا من، ريشارد مارتينس حكم ساحة، ويُساعده جان دي فريز ولوكا مانتينو، والحكم الرابع إيدوين كراف، وحكم الفيديو سردار جوزيبيوك، ويُساعده تشارلز تشارب.

ويلعب الفيحاء ضد الوحدة اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويأمل الفريق البرتقالي استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى فرسان مكة لتحقيق نتيجة إيجابية.

النصر ضد الحزم

ومن المقرر أن يدير مباراة النصر ضد الحزم اليوم النرويجي سفاين موين، ويُساعده مواطنيه كيم هاجنوند وماغنوس لوندبيرغ، والحكم الرابع السعودي ماجد الشمراني، وحكم الفيديو التركي كونيت شاكير ويُساعده مواطنه باهاتين دوران.

ويستضيف استاد الملك فهد الدولي في الرياض مباراة النصر ضد الحزم اليوم، ويسعى العالمي لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره بعد توديع دوري أبطال آسيا 2019، فيما يأمل الفريق الحزماوي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.