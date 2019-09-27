حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ضد الاتحاد

ويُدير مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم طاقم تحكيم بولندي مكون من؛ حكم الساحة بافيل راكزوفسكي، ويُساعده ميشال أوكوبوفيست وكرزوسزتوف ميرموس، والحكم الرابع كرزيستوف جابوكيك، وحكم الفيديو زبيغنيو دوبرينين، ويُساعده كونراد سابيلا.

ويلعب الشباب ضد الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة 6:25 مساء، ويدخل الفريقان بهدف تحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الليوث المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وذلك قبل مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم، فيما يقع العميد في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، ولديه مواجهة مؤجلة.

الوحدة ضد الفتح

ويقود مباراة الوحدة ضد الفتح طاقم تحكيم هولندي مكون من؛ حكم الساحة سيمن مولدر، ويُساعده رشارد بولمان ومارتن كارتينج، والحكم الرابع كيفن بلوم، وحكم الفيديو البرتغالي جواو كابيلا، ويُساعده السعودي رائد الزهراني.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مباراة الوحدة ضد الفتح عند الساعة 8:15 مساء، ويأمل فرسان مكة استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز، فيما يسعى النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويقع فرسان مكة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وذلك قبل مباراة الوحدة ضد الفتح اليوم، فيما يتذيل النموذجي الترتيب بدون نقاط.

الأهلي ضد النصر

ومن المقرر أن يُدير مباراة الأهلي ضد النصر طاقم تحكيم برتغالي يقوده آرتور سواريس، ويُساعده روي ليسينيو والروماني سيباستينا غورهي، والحكم الرابع مانويل أوليفريا، وحكم الفيديو النرويجي ماغنوس لوندبيرغ، ويُساعده باولو براس.

ويلعب الأهلي ضد النصر عند الساعة 8:15 مساء التي ستُقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويأمل الفريقان خطف الثلاث نقاط، ومصالحة الجماهير بعد تراجع النتائج.

وقبل مباراة الأهلي ضد النصر اليوم، يقع الراقي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن العالمي صاحب المركز الخامس.