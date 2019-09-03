حكايات الحب والغرام والزواج والطلاق ضمن حلقات نصيبي وقسمتك 3 على MBC4

المواطن - الرياض

حكايات الحب والزواج، ومشاكل المرأة وعلاقتها بالرجل في مختلف المراحل العمرية، يطرحها العمل الدرامي الجديد “نصيبي وقسمتك” في جزئه الثالث، من كتابة عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة، وبطولة نخبة من نجوم الشاشة الصغيرة، ويُعرض على MBC4.

يضيء العمل في قالب درامي مشوق وضمن خماسية واحدة أسبوعياً، على المشاكل التي تتعرض لها المرأة في علاقتها بالرجل، في كل مرحلة عمرية. فمن علاقة المرأة الإشكالية بحماتها، إلى مشاكل الشباب العربي وما يواجهونه من تحديات في بدايات العمر، وصولاً إلى علاقة المرأة بالرجل بعد عمر الستين، وأشكال التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهونها في هذه المرحلة.

وفي هذا السياق، ترصد إحدى الخماسيات قصص الحب والزواج التي راحت معدلات فشلها ترتفع بسبب سوء الاختيار وتفاوت المستويات الثقافية والاجتماعية، أو بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة أو العادات والتقاليد الخاطئة.

ومن الحكايات التي يطرحها العمل “هاسأل ماما” التي تتناول علاقة الأبناء بأمهاتهم وكيف تتطور هذه العلاقة وتتغير مع تقدم الأبناء في العمر. وأخرى بعنوان “بلوك بلوك بلوك”، وثالثة بعنوان “كبيرة على الحب”، ورابعة بعنوان “ما تكدب عليا شوية”.

تتوزع بطولة الحلقات بين مجموعة من الممثلين الشباب والمخضرمين منهم هنا شيحا، وهاني عادل، وعبير صبري، وفراس سعيد، وأحمد جمال سعيد، ومي فخري، وكريم عبد الخالق، ونانسي صلاح، وسواهم.