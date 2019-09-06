حكم قضائي يؤيد قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان البريطاني

المواطن - متابعة

رفضت المحكمة العليا في بريطانيا طعنًا مقدمًا ضد قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بتعليق عمل البرلمان.

وقرر جونسون استخدام صلاحياته في تعطيل المؤسسة التشريعية بعدما أخفق في الحصول على تأييد لخطته حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وخسر حزب جونسون الأغلبية النيابية الأمر الذي عقّد محاولات رئيس الوزراء للحصول على دعم النواب، فاقترح إجراء انتخابات عامة مبكرة وهو ما رفضه النواب كذلك.

وزاد الأمر تعقيدًا بعدما نجح مجلس العموم البريطاني، الأربعاء في تمرير قانون يمنع الحكومة البريطانية من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، ويجبر رئيس الوزراء على الطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد مهلة الخروج إلى 31 من يناير 2020 وهو ما رفضه جونسون بطبيعة الحال.

وكان جونسون قد هدد أثناء حملته الانتخابية بالخروج من الاتحاد نهاية الشهر المقبل حتى إذا لم يتم الاتفاق على صيغة الخروج.