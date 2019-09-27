حكم مباراة الأهلي والنصر له ذكرى سيئة مع #الهلال

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اختيار الحكم البرتغالي آرتور سواريس دياس لتولي مسؤولية مباراة الأهلي والنصر تحكيميًّا، اليوم، في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الحكم آرتور سواريس حكم مباراة الأهلي والنصر ذكرى سيئة مع نادي الهلال، حيث أدار مباراة الهلال والتعاون يوم 29 إبريل الماضي في الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين التي انتهت بفوز التعاون بثنائية دون رد، في مباراة أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يذكر أن الحكم البرتغالي آرتور سواريس حكم مباراة الأهلي والنصر ليس غريبًا على تحكيم المباريات في السعودية، حيث سبق له إدارة مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي بالموسم الماضي، حيث فاز النصر بثلاثية نظيفة، كذلك أدار مباراة الأهلي والحزم في الدوري بالموسم الماضي، التي انتهت بفوز الراقي برباعية مقابل هدفين.

وسبق للحكم سواريس حكم مباراة الأهلي والنصر، إدارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2016-2017 بين فريقي الهلال والأهلي، حيث فاز الهلال بثلاثية مقابل هدفين.

وتُقام مباراة الأهلي والنصر اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل مباراة الأهلي والنصر اليوم، يقع الراقي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن العالمي صاحب المركز الخامس.

ويسعى السوري عمر السومة لهز شباك العالمي خلال مباراة الأهلي والنصر اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتصدر قائمة هدافي الراقي في الكلاسيكو.

ويفصل المهاجم السوري عمر السومة هدف واحد في مباريات الأهلي والنصر ليتساوى مع نجم العالمي المعتزل، خالد قهوجي، كأكثر لاعبي الأصفر تسجيلًا للأهداف في شباك الراقي.

ونجح السومة في تسجيل 11 هدفًا خلال مباريات الأهلي والنصر في جميع البطولات، وذلك منذ انضمامه إلى الراقي صيف عام 2014، فيما أحرز خالد قهوجي 12 هدفًا في شباك العالمي.