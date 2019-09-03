حلم ريال مدريد يُطارد بوجبا

المواطن - مروة نبيل

لازال نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوجبا يحلم بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، رغم انتهاء الميركاتو الصيفي.

وكتب أحد متابعي بوجبا على حسابه الرسمي على موقع “إنستقرام”: “من فضلك انضم إلى ريال مدريد”، وقام النجم الفرنسي بالإعجاب على التعليق الذي كتبه مشجع المرينغي، الأمر الذي تم تفسيره برغبته في ارتداء قميص الفريق الفرنسي.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن تصرف بوجبا يكشف عن نواياه، وأنه لا يزال يحلم بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد واللعب وسط جماهيره في معقله “سانتياجو برنابيو”.

وسبق أن صرح بوجبا أنه يرغب في خوض تحدٍ جديد هذا الموسم خارج صفوف مانشستر يونايتد، إلا أن النادي الإنجليزي بالغ في شروطه المادية من أجل الموافقة على رحيله هذا الصيف، ليستمر مع الشياطين الحمر.