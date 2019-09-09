حل في يد #الهلال لتجنب أزمته مع #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نفى أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي في وقت سابق، التقدم بشكوى ضد نادي الهلال، وذلك على خلفية انتشار أنباء تُفيد باهتمام الهلال بالتعاقد مع الحارس محمد الربيعي حارس مرمى النادي الأهلي.

وتوجه الناقد الرياضي عايد الرشيدي بنصيحة إلى إدارة الهلال من أجل تجنب أزمة مستقبلية مع الأهلي حول التعاقد مع محمد الربيعي فقال: على نادي الهلال إصدار بيان في موضوع حارس الأهلي محمد الربيعي.

أما الناقد الرياضي محمد الغامدي فقال: على إدارة الأهلي إظهار المستندات التي تخص موضوع الحارس محمد الربيعي لمعرفة حقيقة تفاوض الهلال معه.

وكانت تقارير صحافية قالت في وقت سابق: إن الهلال أبدى اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع الحارس محمد الربيعي حارس النادي الأهلي.

وأشارت تقارير إلى احتمالية وجود أزمة بين الهلال والأهلي؛ بسبب قيام الإدارة الهلالية بالتفاوض مع الحارس محمد الربيعي سرًّا دون معرفة إدارة النادي الأهلي.

قال الإعلامي وليد الفراج في هذا الشأن: خبر مفاوضات الهلال للحارس الربيعي لاعب الأهلي غير صحيح على الإطلاق، ومن روجه شخص يريد حدوث المشكلات لـ الهلال والإدارة الأهلاوية أكدت عدم صحة الأخبار المتداولة.

ويذكر أن الهلال كان أقصى النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال آسيا وبالتحديد من دور الستة عشر، وذلك بعد الفوز على الأهلي ذهابًا برباعية مقابل هدفين، وفاز الأهلي في لقاء الإياب لكن الفوز لم يكن كافيًا لتأهل الأهلي لدور الثمانية.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة فريق الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء بعد المقبل والموافق 17 سبتمبر.

ونجح الأهلي في حل أزمة المهاجم السوري عمر السومة، بعدما نشب خلاف بينه وبين المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للراقي.