حل لغز اختفاء شاب قبل 43 عامًا

حل لغز اختفاء شاب قبل 43 عامًا

2019/09/11
الساعة 10:54 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

نجحت عناصر من فرق الإنقاذ من قمة شهيرة في جبال الألب الفرنسية في إنزال بقايا بشرية قد تكون عائدة إلى متسلق جبال شاب اختفى قبل 43 عامًا.

واختفى شاب عشريني عندما أتى لتسلق هذه القمة بمفرده ولم يعد، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عائلته عن البحث عنه وبقيت على تواصل دائم مع فرق الإنقاذ لمعرفة أي جديد.

وفي الأسبوع الأخير من أغسطس، أبلغت العائلة المنقذين برؤيتها “بقعة برتقالية” على صفيحة لون دو ليلفرواد الجليدية في جبل إكران على ما قال لوران سوييه المسؤول عن شرطة الآلب في غرونوبل.

وحصل هذا الاكتشاف نتيجة ذوبان الصفيحة الجليدية.

وأُرسل اثنان من متسلقي الجبال التابعين للشرطة إلى الجبل الجليدي بطائرة هليكوبتر على “ارتفاع حوالي 3 آلاف متر حيث عثرا على قطع ملابس ورفات بشري”.


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