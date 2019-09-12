حل مشكلة هيكلة رقم الآيبان البنكي في حساب المواطن

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن طريقة حل مشكلة هيكلة رقم الحساب البنكي التي تواجه بعض المستفيدين عند إضافة رقم الآيبان البنكي.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج رداً على استفسار بهذا الشأن: جميع الأرقام في السعودية لها هيكلة معينة فهي تبدأ بـ SA وتتكون من 24 خانة.

وتابع البرنامج : لا تقم بإدخال كلمة IBAN لأنها ليست جزءاً من رقم الحساب وقم بإزالة أي فراغات في رقم الآيبان.

وفي سياق آخر لفت حساب المواطن إلى أنه بإمكان من كان عمره من 18 إلى 24 سنة، التسجيل كفرد مستقل، لكن لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الفرد، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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