حمادة الصاوي صاحب مسيرة الـ33 عامًا نائبًا عامًا جديدًا في مصر

المواطن - القاهرة

قدم المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد في مصر مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 33 عامًا، وتوجت اليوم الخميس بصدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه نائبًا عامًا.

وعُين المستشار حمادة الصاوي بالنيابة العامة في ٤-٢-١٩٨٦، وعمل وكيلاً للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين وحتى ١٩٩١ وعمل وكيلاً للنائب العام بمكتب النائب العام نيابة الأموال العامة العليا عامي (١٩٩٢ – ١٩٩٣)، كما عمل قاضياً بالمحاكم الابتدائية لمدة أربعة أعوام من العام القضائي 1994 حتى العام القضائي 1998، وكذلك بالقضاء المدني، وقضاء الضرائب، وقضاء التنفيذ، والقضاء الجنائي، والقضاء الشرعي.

وتولى عضو يمين دائرة لعامين ورئيس محكمة جزئية لعامين أيضًا، ثم عمل رئيساً للنيابة العامة بنيابة الزيتون الجزئية العام القضائي 1998/1999، ورئيساً لنيابة غرب القاهرة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائي 1999/2000 حتى عام 2001/2002، شغل خلالها منصب رئيس لجنة الأحوال المدنية بالقاهرة بالإضافة لعمله.

كما تولى حمادي الصاوي رئاسة نيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام من عام 2002/2003 حتى عام 2004/2005 قام خلالها بتطوير أسلوب العمل بنيابة المرور وإدخال نظام الحاسب الآلي لها، وتمكين المواطن من إنهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت.

وعمل حمادة الصاوي محامياً عاماً (مفتش أول قضائي فني) بالتفتيش القضائي لنيابات المرور العام القضائي 2005/2006، وعمل محامياً عاماً لنيابة غرب القاهرة الكلية العام القضائي 2006/2007، كما شغل موقع المحامي العام لنيابة الجيزة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائي 2007/2008 حتى العام القضائي 2009/2010، كما تمت ترقيته إلى درجة رئيس استئناف عام 2010، بحسب ما ذكرت تقارير مصرية.

وعُين حمادة الصاوي رئيساً للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، كما عُين أميناً عاماً للمركز القومي للدراسات القضائية، وعُين رئيساً محكمة الجنايات بالقاهرة في أكتوبر 2013 (بدوائر جرائم الإرهاب)، كما تم ندبه بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة في عام 2015، بالإضافة إلى عمله وأسند إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، وندب قاضي تحقيق في قضايا الفساد بالإضافة لعمله.

ونُدب حمادة الصاوي للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيساً للجنة الشكاوى والدعاوى، وندب للعمل محامي عام أول لنيابة استئناف القاهرة اعتباراً من 10/2015 حتى 10/2017 وفي العام الأخير أسند إليه، بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، عُين مديراً لمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتباراً من 10/2017 وحتى الآن.