حماية المستهلك: يُمنع استيراد هذه السيارات

المواطن - الرياض

أكدت جمعية حماية المستهلك أنه يُمنع استيراد السيارات ذات المقود الأيمن.

وشددت حماية المستهلك، في وقت سابق، على أنه يُمنع استيراد السيارات التي بها كشط أو طمس على رقم الهيكل المسجل على الشاسيه.

وكانت الجمارك قد أوضحت في وقت سابق أنه يُسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل) وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) على يتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية، بينما يسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة.