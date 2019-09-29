حمدالله يكشف حقيقة اختراق حسابه

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنصر، حقيقة اختراق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث عبد الرزاق حمدالله في تصريحات صحافية قائلًا: حسابي لم يكن مخترقًا بل أنا من قمت بحذفه.

وكشف العديد من جماهير نادي النصر عبر تويتر أن حساب حمد الله اختفى من موقع التدوينات القصيرة بمجرد تعرضه للاختراق، وذلك بعد ساعات من مباراة الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان حمد الله تعرض لعدة انتقادات شرسة من قبل بعض الإعلاميين والجماهير الرياضية بسبب سقوطه وادعاءاته للحصول على ركلات جزاء من الحكام في مباريات النصر بالدوري.

واستمر مسلسل نزيف النقاط بالنسبة لنادي النصر، بعد التعادل في مباراة الأهلي والنصر؛ مما جعل الجمهور النصراوي يشعر بالقلق، خاصة أن جمهور أصفر العاصمة يُمني النفس بالمنافسة على لقب الدوري والفوز به للموسم الثاني على التوالي، بعد توديع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الثمانية على يد نادي السد القطري.