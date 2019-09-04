حمد الصنيع رئيسًا تنفيذيًا لـ #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قرارًا بتعيين حمد الصنيع رئيسًا تنفيذيًا للعميد.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر تويتر أن حمد الصنيع تولى الرئاسة التنفيذية للنادي خلفًا لـ إبراهيم بخيت.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان تأهل لدور ثمن النهائي في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وذلك بعد تجاوزه نادي العهد اللبناني.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة فريق الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 17 سبتمبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان لقاء الذهاب بين الاتحاد والهلال انتهى بالتعادل السلبي في المباراة والتي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.