حملة ثالثة تُهاجم عبدالرزاق حمد الله خلال 5 أشهر

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر، لحملة هجومية وانتقادات شرسة في الآونة الأخيرة، بعد نهاية مباراة الأهلي والنصر بالأمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واتهم بعض الجماهير والنقاد الرياضيين عبدالرزاق حمد الله بأنه يتعمد التمثيل في الفترة الأخيرة، وذلك للحصول على ركلات جزاء خلال المباريات.

وعلّق الإعلامي الرياضي طارق النوفل على تصرفات اللاعب عبدالرزاق حمد الله قائلًا: حمد الله أفضل لاعب وممثل على أرض الملعب.

وقال الصحافي سطام الثقيل عبر حسابه في تويتر: تهكير حساب عبدالرزاق حمد الله، ربما تمثيل.

جدير بالذكر أن آخر هدف سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الموسم الحالي ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كان في شباك نادي ضمك في الجولة الأولى.

ولم يتمكن اللاعب عبدالرزاق حمد الله من تسجيل أي أهداف في شباك فرق الحزم والشباب والأهلي.

يذكر أن الحملة الحالية التي يتعرض لها اللاعب عبدالرزاق حمد الله هي الحملة الثالثة التي يواجهها خلال خمسة أشهر، حيث سبق أن تمت مهاجمته بعد مباراة النصر والهلال في الدوري بشهر مارس الماضي، التي انتهت بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين.

وقيل وقتها: إن عبدالرزاق حمد الله تعمّد استفزاز جماهير نادي الهلال وصنع حركة مسيئة ضدهم بعد إحرازه الهدف الأول لـ النصر في شباك الحارس علي الحبسي حارس مرمى نادي الهلال.

وتعرض عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر للسباب خلال مباراة العالمي والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 27 إبريل الماضي، حيث وصل الأمر إلى قول ألفاظ مسيئة ضد والدته، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مؤقت لحساب اللاعب في تويتر ثم أعاد فتحه.

وكان اسم اللاعب عبدالرزاق حمد الله ارتبط بالرحيل للدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكنه استمر مع العالمي بتجديد عقده.