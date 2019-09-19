خادم الحرمين ومحمد بن سلمان يهنئان رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور

خادم الحرمين ومحمد بن سلمان يهنئان رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور

2019/09/19
الساعة 11:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


هل قرأت هذا ؟
  • موعد مباراتي الخميس في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
    •
  • محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في جدة
    •
  • محمد بن سلمان يؤكد لـ بوتين رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية في اعتداء أرامكو
    •
  • محمد بن سلمان يبحث هاتفيًا مع بوتين الهجمات على أرامكو
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :