خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن
بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن

2019/09/23
الساعة 1:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.
وأعرب الملك عبدالله الثاني باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.


هل قرأت هذا ؟
  • الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من حاكم رأس الخيمة
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة من قيادة البحرين
    •
  • خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين
    •
  • الملك سلمان يتلقى برقية تهنئة من أمير دولة الكويت
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم