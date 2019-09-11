خالد البلطان: #الشباب لا يخشى #النصر ومتى تنهون تعصبكم؟!

المواطن - محمد سمعه

أوضح خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أن الليث ليس قلقًا من مواجهة نادي النصر بعد غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث خالد البلطان لوسائل الإعلام قائلًا: الشباب لا يخشى مواجهة النصر بطل الدوري في الموسم الماضي، حتى وإن خسرنا فلدينا هدف نسعى إلى تحقيقه بنهاية الموسم وهو الوصول إلى مستوى ومركز جيد يُرضيني.

وأضاف خالد البلطان: الشباب من الكبار حتى وإن غاب عن المقدمة لبعض الأعوام، أريد أن أسأل الإعلاميين وأقول لهم، إلى متى ينتهي التعصب، يجب أن يكون هناك حيادية، وإرساء مبدأ العدالة بين جميع الأندية.

وتُقام مباراة الشباب والنصر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بعد غد الجمعة.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري، أما نادي الشباب فيتواجد في المركز الخامس.