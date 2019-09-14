خالد بن سلمان: المملكة تدعم أمن واستقرار اليمن ومواجهة إرهاب الحوثي وإيران
بتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

خالد بن سلمان: المملكة تدعم أمن واستقرار اليمن ومواجهة إرهاب الحوثي وإيران

2019/09/14
الساعة 11:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إنه نقل للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهوده وحكمته، وأكّد له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان، على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها “بناءً على توجيهات سمو سيدي ولي العهد، تشرّفت بلقاء فخامة الرئيس اليمني، ونقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمة فخامته، وأكّدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق”.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان “كان اللقاء بفخامته مثمراً وإيجابياً، وتمّ بحث العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية، وأهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن، ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلديْن لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة”.


هل قرأت هذا ؟
  • الرئيس اليمني يعين الحبيشي قائدًا للمنطقة العسكرية الثالثة
    •
  • الرئيس اليمني: مواقف المملكة الأخوية ستظل في ذاكرة الجيل العربي
    •
  • الحوثي يرتد وهادي يعلق
    •
  • اللواء عزيز قائداً للعمليات باليمن
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم