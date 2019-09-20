خالد بن سلمان: النظام الإيراني يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين
أكد أن النظام في طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه

خالد بن سلمان: النظام الإيراني يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين

2019/09/20
الساعة 10:18 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين، لكن نراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بـ“المستضعفين” لحماية بقائه وأمنه.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء والدول المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة.

وتابع نائب وزير الدفاع: على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم.


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