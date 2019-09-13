خالد سامي في المستشفى .. هذه تطورات حالته

المواطن - الرياض

تعرض الممثل خالد سامي لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، فيما أكد العديد من أصدقائه أن حالته مستقرة راجين من محبيه أن يخلصوا له الدعاء.

الفنان والملحن فهد العبدالله قال في تغريدة له ليلة أمس: “للتو خرجت من زيارة للفنان خالد سامي والحمد لله وهو بخير والدعاء من قبلكم هو ما يحتاجه جزاكم الله خيرًا لكل من سأل عنه”.

أما مشعل الرشيد فقال: “يرقد حاليًا الفنان والممثل القدير خالد سامي بمستشفى الحرس الوطني بالرياض (الدور السابع) جناح 49 غرفة 1 دعواتكم له بالشفاء العاجل”.

بدوره طلب الفنان محمد الكنهل من محبيه الدعاء لصديقه الممثل حيث قال: “دعواتكم للزميل والنجم خالد سامي بالشفاء العاجل فهو حاليًا منوم والحمد لله حالته مستقرة”.

وفي وقت سابق اليوم تم الإعلان عن خروج الفنان خالد سامي من المستشفى بعد تماثله للشفاء بعد الوعكة الصحية الطارئة التي أصيب بها.

والمعروف أن خالد سامي هو أحد الممثلين أصحاب البصمة في الدراما السعودية، كما سبق أن شارك في الدراما المصرية ممثلًا ومنتجًا، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة “كلورادو” بالولايات المتحدة.

وقدم خالد سامي عددًا من المسرحيات مثل تحت الكراسي وعويس التاسع عشر في الثمانينات التي شاركت في عدد من المهرجانات، فضلًا عن العديد من المسلسلات المصرية والسعودية مثل بوابة المتولي وطاش ما طاش وعائلة أبو رويشد، وأبو العصافير.