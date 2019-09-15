خام برنت يرتفع أكثر من 18%

المواطن - الرياض

أفادت وكالة رويترز، بصعود العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 18% إلى 71.95 دولارًا للبرميل، وذلك بعد تعرض معملان تابعان لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص لهجوم بطائرات بدون طيار، السبت الماضي.

في سياق آخر، أوعز الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأحد، باستخدام المخزون النفطي الاحتياطي عند الضرورة للمحافظة على استقرار السوق.

وكان مصدر مطلع بقطاع النفط، قد أكد في تصريحات إلى “رويترز”، أمس الأحد، أن صادرات المملكة من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها.

ونقلت “رويترز” عن صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المملكة تهدف لاستعادة ثلث إنتاج النفط المفقود بحلول اليوم الاثنين.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أكد أن أرامكو ستعمل على استعادة المفقود من إنتاجِ النفط وستقدم معلوماتٍ جديدة خلال ثماني وأربعين ساعة عقب الهجوم على منشأتي النفط في خريص وبقيق.

وأوضح وزير الطاقة أن التقديراتِ الأولية تشيرُ إلى توقفِ إنتاج 5.7 مليون برميل يوميًّا من النفط أي نحو 50% من إنتاج أرامكو، مؤكدًا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملاء الشركة من خلال المخزونات.