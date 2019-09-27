خبراء الطقس : موجة رطوبة نوعية استوائية قادمة من بحر العرب

المواطن- الرياض

توقع عدد من خبراء الطقس والأرصاد، ارتفاع نسبة الرطوبة في المملكة خلال الأيام المقبلة.

وقال الخبير المناخي والباحث في الظواهر الجوية، زياد الجهني إنه من المتوقع وصول موجة رطوبة نوعية استوائية قادمة من بحر العرب والمحيط الهندي برياح جنوبية شرقيه رطبة تبدأ اليوم رحلتها من جنوب غرب المملكة وتتصاعد معها فرص الأمطار على نجران وجيزان وعسير.

وتوقع الجهني أن تشتد هذه الموجة من بداية الأسبوع المقبل لتؤثر على الباحة ثم مكة وشمالها ولا يستبعد أن تصل للسواحل.

أما باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني فقد توقع ارتفاع نسبة الرطوبة صباح الجمعة على وسط وجنوب المنطقة الشرقية وعموم الرياض والعاصمة الرياض حيث وصلت 49%.

كما توقع أن تزداد الرطوبة في المحافظات الجنوبية منها وفي منطقة نجران خاصة حيث تصل إلى 80% بينما في طريف تصل إلى 52% مع اعتدال في الحرارة.