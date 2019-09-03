خبرة ربع القرن سلاح ياسر الرميان لهندسة اكتتاب أرامكو

المواطن - سعد البحيري

بخبرة تفوق الـ25 عامًا، تربّع ياسر الرميان على رأس الهرم الإداري في شركة أرامكو تمهيدًا للخطوة الأهم والتي ينتظرها العالم بطرح جزء من أسهم الشركة الأكثر ربحية في العالم في الاكتتاب العام.

مسيرة مهنية لافتة

يتمتع ياسر الرميَّان بخبرة تفوق الخمسة والعشرين عامًا من العمل في عدة هيئات ومؤسسات مالية رئيسة بالمملكة استهلها في البنك السعودي الهولندي، حيث شغل مناصب عليا في العديد من الأقسام حتى أصبح مدير إدارة الوساطة المالية الدولية في 2004م.

والتحق الرميَّان بهيئة السوق المالية كعضو من الفريق المؤسس لها، وعُين فيها مديرًا لإدارة تمويل الشركات في 2008م.

في الفترة من 2011م إلى يناير 2015م: شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى السعودي الفرنسي كابيتال، وفي الفترة من 2014م إلى 2015م: شغل الرميَّان منصب عضو في مجلس الإدارة بشركة السوق المالية السعودية “تداول”.

مهندس اكتتاب أرامكو

الرميان ليس جديدًا على أرامكو حيث كان عضوًا في مجلس إدارة الشركة في عام 2016م، كما يشغل حاليًا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادي الأكبر في المملكة كما أنه مستشار لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وبهذه الخبرات سيكون الرميان هو مهندس الطرح العام لأسهم أرامكو والتي من المقرر أن تتم على مرحلتين الأولى في السوق المحلي والثانية في سوق أو أكثر من الأسواق العالمية حيث سيكون هذا الطرح هو الأكبر على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية للأسهم.

أرامكو ترحب

وكانت أرامكو عبرت عن ترحيبها بقرار تعيين الرميان في تغريدة جاء فيها: “ترحب أرامكو السعودية برئيس مجلس إدارتها الجديد، معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان”.

وأفادت أنه تم تعيين الرميان عضوًا في مجلس إدارة الشركة في عام 2016م.

قرار مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على تعيين الرميان بقرار جاء فيه إنه بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتعديل تشكيل مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ / ياسر بن عثمان الرميان عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيسًا لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وإضافة الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.

الفالح يدعم

وكان وزير الطاقة المهندس خالد الفالح أكد أمس أن تعيين ياسر الرميان رئيسًا لمجلس إدارة شركة أرامكو يأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام.