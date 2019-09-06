خبر سار لـ #النصر قبل مواجهة السد

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب يحيى الشهري قريبًا من العودة لتدريبات نادي النصر، وذلك بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وقالت تقارير إخبارية، إن الجهاز الطبي بنادي النصر، منح يحيى الشهري الضوء الأخضر وذلك للدخول في التدريبات الجماعية بعد نهاية البرنامج التأهيلي.

ومن المتوقع عودة يحيى الشهري للمشاركة مع النصر أمام السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 16 سبتمبر الجاري.

من ناحية أخرى، أكد برونو أوفيني مدافع نادي النصر السابق، أنه سيدعم العالمي في مباراته ضد السد القطري في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ووجه أوفيني رسالة لـ نجوم نادي النصر قائلًا: “سأتواجد في الملعب لدعم النصر أمام السد”.

وانتهى لقاء الذهاب بين النصر والسد في الرياض بفوز العالمي بثنائية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

جدير بالذكر أن برونو أوفيني كان رحل عن النصر بعد نهاية موسم 2018-2019، وانضم إلى نادي الوكرة القطري.