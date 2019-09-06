الحصيلة 23 .. خروج أول حالة من مصابي حادث تسمم مطعم بللسمر

المواطن - حسن عسيري - أبها

غادرت حالة واحدة من أصل 23 أصيبوا بالتسمم أمس في عسير، المستشفي بعد تماثلها للشفاء، في الوقت الذي تخضع فيه باقي الحالات للخطة العلاجية.

وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة عسير في بيان صحفي اليوم الجمعة على لسان المتحدث الرسمي بالنيابة سعيد مداوي الأحمري أن حالات التسمم بمستشفى بللسمر، حظيت بمتابعة من أمير منطقة عسير شخصيًا ومدير عام صحة عسير خالد عايض عسيري، ومتابعة المشرف العام على مستشفى بللسمر للاطمئنان على وضعهم الصحي والبالغ عددهم 23 شخصًا.

وبيّن الأحمري أن الحالات كانت تعاني من قيء وآلام بالبطن، وإسهال متكرر، تم التعامل معها بإعطاء المحاليل والأدوية اللازمة من قبل أطباء الطوارئ واستشاري الباطنة وأخصائي الأطفال مشيرًا إلى أنه وبأخذ التاريخ المرضي للحالات تبين تناولها وجبة غذائية من أحد المطاعم حيث تم إبلاغ الطب الوقائي وقام بأخذ عينات دم وبول ومزرعة للحالات، كما تم استدعاء عمال المطعم من قبل الجهات المختصة على الفور لأخذ لهم عينات دم وبول وبراز، وعينة من الحلق للفحص وعمل المزرعة.

ولفت المتحدث بأن إجمالي عدد الحالات حتى آخر تحديث وصلت 23 حالة حيث كانت آخر حالة لقسم الطواري عند الساعة 12:20 من مساء اليوم الجمعة موزعة على أقسام التنويم منها (8 حالات رجال، 9 حالات نساء، 6 حالات أطفال) مختتمًا أن وضعها الصحي مستقر.