خطأ سقط فيه مدرب #النصر

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي النصر، أمس الجمعة، للخسارة من نادي الحزم بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبدى الجمهور النصراوي غضبه من نتيجة اللقاء أمام الحزم، خاصة أن جماهير أصفر العاصمة كانت تتمنى فوز العالمي؛ وذلك تعويضًا للخروج من دوري أبطال آسيا على يد نادي السد القطري يوم الاثنين الماضي.

وقال الناقد الرياضي بندر الرزيحان: فيتوريا مدرب النصر له فكر جيد داخل الملعب، لكن طريقة لعبه مثل العام الماضي أصبحت مكشوفة أمام جميع المدربين.

وانقلب جمهور النصر على رئيس النادي صفوان السويكت؛ وذلك بسبب تراجع نتائج العالمي في الفترة الأخيرة، مع تصريحات سعد آل مغني عضو نادي النصر الذهبي ضد إدارة النادي الأخيرة، والتي تحدث فيها عن تذبذب وضعف إدارة العالمي.

ودشن الجمهور النصراوي عبر تويتر وسم ”رحيل السويكت مطلب”، وذلك عقب خسارة أصفر العاصمة أمس أمام نادي الحزم بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف سعد آل مغني عضو نادي النصر الذهبي، الكواليس التي حدثت في الفترة الأخيرة قبل إصدار بيان من نادي النصر برئاسة صفوان السويكت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وحقق روي فيتوريا لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي مع النصر.